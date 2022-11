Le produzioni originali Sky Sport fino a Natale

Da Federer a Sinner, le produzioni originali di Sky Sport dedicate al mondo del tennis iniziano stasera. Alle ore 22.15 su Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW (e disponibile anche on demand) torna L’UOMO DELLA DOMENICA di Giorgio Porrà con un omaggio alla leggenda del tennis, Roger Federer. La puntata, realizzata alle Gallerie d’Italia di Torino, ripercorre la sua evoluzione personale oltre che sportiva. Andò via di casa per essere come Edberg, come Becker. Fu Peter Carter, il suo coach, a combattere per pacificarlo, spianarne le asperità, per insegnargli la gentilezza, non solo nel gesto tecnico. Poi arrivò la moglie Mirka Vavrinec, a dargli definitivo equilibrio. È così che Roger divenne il Re. Nel saluto collettivo, in quella lettera di commiato, la serena accettazione dei propri limiti. E nell’inchino finale, lacrime autentiche, di sincera gratitudine, per chi l’aveva spinto verso l’eccellenza, mano nella mano con l’amico-rivale Nadal. Al percorso biografico contribuiscono le riflessioni dello scrittore Sandro Veronesi, di Adriano Panatta e Tonino Zugarelli, dei commentatori Sky Ivan Ljubicic e Paolo Bertolucci, oltre ai tanti riferimenti cinematografici e letterari.