"Un colpo durissimo, ma la nostra gente deve fidarsi di noi". Leo Messi chiede all'Argentina di non piangere, almeno per ora. Solo 90 minuti (o meglio, 110 visto l'ormai consueto lunghissimo recupero) e l'albiceleste è già con le spalle al muro. Tutta colpa del ko subito dall'Arabia Saudita, che costringe i sudamericani a guardare con grande preoccupazione alla seconda giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022 che li vedrà impegnati contro il Messico sabato 26 novembre , alle ore 20 italiane.

"La nostra gente deve aver fiducia in questo gruppo"

Una squadra che non perdeva da 36 partite e che, dopo pochi minuti, grazie al rigore di Messi "alla Maradona" sembrava avere la strada spianata verso il primo successo nei Mondiali. E invece prima tre gol, due di Lautaro Martinez e uno di Messi, annullati dal Var per fuorigioco (la prima volta con quello semiautomatico, segnalano i media argentini come fosse una beffa) e poi nel secondo tempo il pareggio e il sorpasso dei sauditi. "Il nostro gol - ha ammesso il fuoriclasse argentino - ci ha tratti in inganno. E poi con il passare dei minuti non siamo più riusciti a trovare il nostro gioco. Ma la nostra gente deve avere fiducia in noi: questo è un gruppo molto unito che, già contro il Messico, saprà ritrovarsi".