Infortunio muscolare per Filip Kostic, in forte dubbio per l'esordio della Serbia contro il Brasile. 'È un grande punto interrogativo' ha detto il CT serbo Dragan Stojkovic. In casa Inghilterra allarme rientrato per Kane. Gravissimo, invece, l'infortunio di Lucas Hernandez: rottura del legamento crociato e addio Mondiali dopo 13 minuti. Ecco la situazione squadra per squadra degli indisponibili tra chi è rimasto nelle rose delle 32 nazionali SPAGNA-COSTA RICA LIVE