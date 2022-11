Argentina e Messico sarà una partita decisiva. Come tutte al Mondiale, ma ancor di più dopo il clamoroso tonfo di Messi&Co contro l'Arabia Saudita e il pari messicano all'esordio contro la Polonia. Tutto è ancora apertissimo, lo sa bene Lozano, che sta volando col Napoli in A e vuole farlo anche con la propria nazionale: "Adoro giocare contro i migliori e per me Messi è il migliore al mondo - ha detto in conferenza -. Sarà un momento speciale, averlo di fronte e giocarci conto sarà bello". Le parole della vigilia cadono nel giorno del secondo anniversario della morte di Maradona, Lozano ne ha parlato con grande rispetto e ammirazione: "Quando è scomparso la città di Napoli si è fermata, è stato incredibile".