Notizie positive nel ritiro del Belgio: l'attaccante dell'Inter si è allenato di nuovo in gruppo con i compagni. Salgono le possibilità di vederlo in campo, seppur non titolare, nel match contro il Marocco in programma domenica alle ore 14. Nel frattempo De Bruyne lo esalta in conferenza stampa: "Il suo ritorno sarà una spinta per la squadra, con lui le difese avranno più paura di noi"

Il tormentone da Appiano Gentile si è spostato a Doha, in Qatar. Quando rientra Lukaku? Secondo l'allenamento odierno, l'esordio dell'attaccante dell'Inter nel Mondiale potrebbe avvenire già nel match contro il Marocco, in programma domenica alle 14. Come hanno assiduamente documentato i social dei Red Devils, Lukaku ha svolto anche la seduta di oggi con i compagni e con un'evidente dose di buonumore. Il ct Roberto Martinez nei giorni scorsi aveva lasciato intendere come il giocatore potesse accelerare il recupero rispetto alle previsioni iniziali (ultimo incontro del girone, se non addirittura gli ottavi di finale). Possibile che, considerando anche la vittoria contro il Canada nella prima partita, decida di non rischiarlo subito ma tenerlo come carta dalla panchina, come anticipato nella conferenza stampa di ieri.