7/10

JAKUB KIWIOR (Polonia)

Età: 22

Ruolo: Difensore centrale

Club: Spezia

Valore di mercato: 6 milioni

Noi italiani lo conosciamo meglio degli altri in quanto lo abbiamo visto all'opera con lo Spezia. In Serie A, infatti, il centrale si è dimostrato uno dei giocatori più promettenti abbinando qualità fisiche e tecniche di primo livello. Già attenzionato dai grandi club nella scorsa estate, ha impressionato anche il connazionale Lewandowski per le sue doti e ora le sta mettendo in mostra in Qatar