Quattro match in programma anche oggi in Qatar con la seconda giornata della fase a gironi per i gruppi C e D: tra big in cerca di riscatto e altre già desiderose di chiudere la questione qualificazione agli ottavi, si inizia alle 11 con Tunisia-Australia. Alle 14 Lewandowski, dopo il rigore sbagliato contro il Messico, si vorrà rifare contro la sorpresa Arabia Saudita. Grande chiusura con il big match Francia-Danimarca alle 17 e la delicata sfida dell'Argentina al Messico alle 20