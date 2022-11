qatar 2022

Frattura alle costole in allenamento per Danilo Pereira: salterà le prossime due gare del Portogallo. Così come Neymar e Danilo nel Brasile, a causa delle rispettive lesioni alle caviglie riportate con la Serbia, come comunicato dal medico della nazionale verdeoro. I due torneranno a disposizione solo per gli eventuali ottavi di finale. Ma non sono gli unici infortunati di questo Mondiale: ecco la situazione squadra per squadra CROAZIA-CANADA LIVE