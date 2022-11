Le partite di oggi: il clou è Spagna-Germania

qatar 2022

Lukaku scalpita, ma non sarà titolare contro il Marocco dopo le indicazioni del Ct belga Martinez. Subentrerà? Neymar e Danilo costretti a saltare le ultime due partite del girone del Mondiale del Brasile a causa delle rispettive lesioni alle caviglie riportate con la Serbia, come comunicato dal medico della nazionale verdeoro. I due torneranno a disposizione solo per gli eventuali ottavi di finale. Ma non sono gli unici due infortunati di questo Mondiale: ecco l situazione squadra per squadra