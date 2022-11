Dalla Serie B ai Mondiali. E' la storia di Niclas Fullkrug, bomber di scorta che con il gol alla Spagna ha tenuto in vita le speranze di qualificazione agli ottavi della Germania. Fino a pochi mesi fa riserva in Zweite, soprannominato 'buco' per un dente mancante e ora speranza per tutti i tifosi tedeschi con il 9 sulle spalle: ecco il suo profilo

GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR