Le partite di oggi: in campo Brasile e Portogallo

Si chiude oggi la seconda giornata della fase a giorni del Mondiale 2022. Le ultime quattro partite vedranno in campo i gruppi G e H. Si parte alle 11 con Camerun-Serbia, entrambe ko al debutto nel torneo, battute rispettivamente da Svizzera e Brasile che si affronteranno alle 17. I verdeoro, senza Neymar e Danilo, cercheranno tre punti per blindare il primo posto nel gruppo G. Alle 14.00 spazio a Corea del Sud-Ghana, mentre alle 20 toccherà a Portogallo e Uruguay, remake dell'ottavo di finale giocato quattro anni fa in Russia e vinto dalla celeste con la doppietta di Cavani.