Giornata memorabile per la squadra di Cissé, che batte 2-1 l'Ecuador e si qualifica come seconda agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Non è la prima volta per il Senegal, rivelazione assoluta nel 2002 quando da debuttante raggiunse i quarti di finale. Uno degli eroi fu Papa Bouba Diop, centrocampista scomparso esattamente due anni fa a causa della SLA. Il suo ricordo è stato al centro dell'impresa di Koulibaly e compagni

