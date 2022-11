Le partite di oggi: in campo Argentina e Francia

Ultima giornata della fase a gironi per i gruppi C e D. Alle 16 giocano in contemporanea Australia-Danimarca e Tunisia-Francia. Gli uomini di Deschamps sono già qualificati mentre l'Australia parte con un vantaggio di due punti sui danesi che chiudono la classifica con un punto insieme ai tunisini. Nel girone C alle 20 l'Argentina è chiamata a battere la Polonia che in classifica la precede di un punto. L'Arabia Saudita cerca ai danni del Messico un successo che la porterebbe gli ottavi

Terza ed ultima giornata dei gironi C e D al Mondiale di Qatar 2022. Sono quattro le partite in programma e le squadre dello stesso girone giocheranno allo stesso orario per garantire la contemporaneità in vista di sfide decisive per il passaggio agli ottavi. In campo alle 16 tutto il gruppo D con la Francia (già qualificata) che affronta la Tunisia, mentre l’altra sfida è quella tra Danimarca e Australia, entrambe con speranze di qualificazione. Alle 20 sarà invece il turno del gruppo C: l'Argentina deve battere la Polonia per avere la certezza degli ottavi e cercare il primo posto che vorrebbe dire evitare la Francia. Nell'altro incontro l'Arabia Saudita affronta il Messico sull'orlo dell'eliminazione; per i sauditi una vittoria vorrebbe dire ottavi di finale