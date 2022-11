Poco prima del match tra Stati Uniti e Iran, un tifoso americano è stato scortato dagli addetti alla sicurezza fuori dallo stadio Al-Thumama per aver indossato al braccio e mostrato una fascia arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ. Questo è solo l'ultimo dei casi accaduti in Qatar: tra questi il divieto alla fascia da capitano "One Love", la protesta della Germania e l'invasione di campo durante Portogallo-Uruguay con la bandiera arcobaleno

IRAN-USA LIVE - GALLES-INGHILTERRA LIVE