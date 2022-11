Sono stati tre i momenti chiave della partita: i sessanta secondi in cui la Tunisia è stata virtualmente qualificata agli ottavi, gli smartphone in panchina per seguire Australia-Danimarca e il caos Var nel finale. La Francia pareggia e l'arbitro fischia la fine, poi richiama tutti in campo per andare al monitor e annullare l'1-1 di Griezmann

L'IMPRESA NON BASTA, TUNISIA OUT E FRANCIA PRIMA