Grande delusione per un'altra eliminazione eccellente da questi Mondiali: il faticoso 4-2 contro la Costa Rica non basta alla Germania. Succede per la seconda volta consecutiva LA GERMANIA VINCE MA NON BASTA: IL 4-2 ALLA COSTA RICA

Una vittoria con due gol di scarto, ma inutile per il passaggio del turno. La Germania vince 4-2 contro la Costa Rica, ma per via del ko della Spagna i tedeschi nella fase a gironi. Inutile la doppietta di Havertz e le reti di Fullkrug e Gnabry: i tedeschi vengono eliminati, ancora una volta.



Aveva un solo obiettivo e invece.... La Germania è scesa in campo con un unico obiettivo, vincere segnando più gol possibili. Due le occasioni sciupate - clamoroso il colpo di testa uscito per questione di centimetri di Muller - prima di trovare il gol in buca d'angolo sul colpo di testa di Gnabry, servito con un cross morbido di Raum dalla corsia mancina. Il primo squillo della Costa Rica è arrivato alla mezz'ora, ma Campbell non e' riuscito a trovare l'impatto con la sfera all'altezza del dischetto. Nella parte finale del primo tempo i tedeschi hanno sprecato opportunità a ripetizioni, la Costa Rica ne ha approfittato con Fuller, abile a sfruttare la follia difensiva di Rudiger: decisivo l'intervento di Manuel Neuer - il portiere con piu' partite in Coppa del Mondo con 19 presenze -, attento a deviare la conclusione in calcio d'angolo