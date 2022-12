Super Morata, segna sempre a Mondiali ed Europei

Nel match contro il Giappone, Morata ha realizzato il suo terzo gol nel Mondiale in Qatar. Nei grandi appuntamenti lo spagnolo fallisce raramente: tre gol a Euro 2016, tre gol a Euro 2020, adesso già tre gol in questo Mondiale. La Spagna si è qualificata per gli ottavi, quindi l'attaccante dell'Atletico Madrid potenzialmente può incrementare ancora il proprio bottino