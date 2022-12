Dopo la qualificazione del Giappone agli ottavi, Mario Miyakawa è intervenuto in studio a Sky per commentare l'impresa dei nipponici: "Il Giappone ha portato avanti il suo spirito, ovvero quello di giocare per la squadra fino alla fine del match. Il bello della cultura giapponese è la voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo". Guarda il video

LA SPECIALE ESULTANZA DI MARIO MIYAKAWA