In campo Brasile e Portogallo: le partite di oggi

Scendono in campo i gironi G ed H di Qatar 2022 per la terza ed ultima giornata dei gironi eliminatori. Si comincia alle 16 con Corea del Sud-Portogallo e Ghana Uruguay. CR7 e compagni sono già agli ottavi ma cercano il primo posto, la Celeste rischia l’eliminazione per mano di una tra Corea e Ghana. Alle 20 il Brasile affronta il Camerun per consolidare la vetta, in contemporanea c’è Serbia-Svizzera

Terza ed ultima giornata dei gironi G ed H al Mondiale di Qatar 2022. Sono quattro le partite in programma e le squadre dello stesso girone giocheranno allo stesso orario per garantire la contemporaneità. In campo alle 16 tutto il gruppo H con Il Portogallo che affronta la Corea del Sud e al quale basta un punto per essere certo del primo posto nel girone. In contemporanea c’è Ghana-Uruguay: la Celeste è costretta a vincere per continuare il sogno Mondiale. Alle 20 in campo il girone G, quello del Brasile. I verdeoro sono già agli ottavi ma serve un pari per essere sicuri di vincere il girone. L’altra partita è quella tra Serbia e Svizzera con Milinkovic-Savic, Vlahovic e compagni che hanno un solo risultato per sperare negli ottavi: la vittoria.