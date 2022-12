La Corea del Sud insegue la qualificazione agli ottavi ma per riuscirci deve battere il Portogallo (già qualificato) e sperare che il Ghana non vinca contro l'Uruguay nell'altra partita del gruppo. Confermato Cristiano Ronaldo, che non riposa: in attacco con lui Ricardo Horta. La Corea del Sud con Cho in attacco supportato da Son. Min-jae Kim in panchina. Calcio d'inizio alle 16

