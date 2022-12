Al via gli ottavi di finale al Mondiale di Qatar 2022. Appena conclusi i gironi, si riparte subito con la fase a eliminazione diretta. La prima big a scendere in campo è l'Olanda, vincitrice e imbattuta nel gruppo A, che alle 16.00 al Khalifa International Stadium affronta gli Stati Uniti. Nessuna sconfitta nel torneo anche per gli americani, che hanno chiuso il girone B alle spalle dell'Inghilterra. Grande attesa in serata per l'Argentina di Messi, battuta a sorpresa all'esordio dall'Arabia Saudita ma in grado di chiudere il gruppo C davanti a Polonia (qualificata) e Messico (eliminato). L'Albiceleste giocherà alle 20 il secondo ottavo di finale contro l'Australia, partita in programma allo stadio Ahmed bin Ali. Passaggio del turno sorprendente per i Socceroos, seconda forza del girone D (ma con gli stessi punti della Francia) eliminando le più quotate Tunisia e soprattutto Danimarca.