Giroud: "Battere il record di Henry è un sogno"

C'è un nuovo record nella bacheca di Olivier Giroud, quello di miglior marcatore nella storia della Francia. Un traguardo storico, raggiunto grazie al gol contro la Polonia negli ottavi del Mondiale: 52 reti con les blues, uno in più di Thierry Henry. "Riuscire a battere Henry era il mio sogno da bambino - spiega Giroud a TF1 - Molte persone mi hanno detto che sarebbe arrivato. È straordinario raggiungere questo traguardo in un Mondiale: ho subito pensato alla mia famiglia e ai miei figli". Giroud è contento per il record, ma ha già in mente un altro obiettivo: andare il più avanti possibile al Mondiale. "Il record è un immenso orgoglio, ma spero di segnare altri gol per andare il più avanti possibile - aggiunge - Ora che questo record è alle spalle, la mia ossessione è andare il più lontano possibile con la squadra".