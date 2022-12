Le partite di oggi: in campo Francia e Inghilterra

È già iniziata la fase a eliminazione diretta dei Mondiali, ottavi di finale al via sabato e pronti a regalare nuovi verdetti nella giornata di domenica. Altre big in campo a partire dalla Francia, campione del mondo in carica, che ha chiuso in testa il gruppo D nonostante la sconfitta ininfluente contro la Tunisia. La squadra di Deschamps gioca alle 16.00 allo stadio Al-Thumama contro la Polonia, avversaria dai tantissimi 'italiani' in rosa, che ha raggiunto gli ottavi (grazie al 2° posto nel girone C) come non accadeva dal 1986. Il secondo match di giornata è in programma alle 20 dove, allo stadio Al-Bayt, tocca all'Inghilterra ancora imbattuta nel torneo: vincitore del gruppo B, il CT Southgate se la vedrà contro il Senegal. Attenzione a Koulibaly e compagni, qualificati a spese dell'Ecuador nel proprio raggruppamento, che sono tornati nella fase a eliminazione diretta a distanza di vent'anni quando stupirono tutto il mondo.