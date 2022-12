Dopo il 4-1 alla Corea del Sud con cui il Brasile ha strappato il pass per i quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022 i giocatori della Seleçao sono scesi in campo con uno striscione con dedica a Pelé: O Rei è ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per un'infezione polmonare e Neymar e compagni gli hanno dedicato la vittoria. E sugli spalti anche i tifosi verdeoro hanno reso omaggio alla loro leggenda. Ecco le migliori foto

BRASILE-COREA: CRONACA - PAGELLE