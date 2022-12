A poche ore dall'ottavo di finale del Brasile contro la Corea del Sud Pelé carica la Seleçao con un messaggio sui suoi social: "Guarderò la partita in ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Stiamo facendo questo viaggio insieme. In bocca al lupo al nostro Brasile!", le parole di O Rei

Anche dall'ospedale Albert Enstein di San Paolo, dove è attualmente ricoverato per un'infezione polmonare, Pelé ha voluto manifestare la propria vicinanza alla nazionale brasiliana. "Amici miei, voglio ispirarvi - ha scritto su Instagram in vista dell'ottavo di finale contro la Corea -. Guarderò la partita dall'ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Siamo insieme in questo percorso. Buona fortuna al nostro Brasile!". O Rei ha postato oltre al messaggio anche una sua foto a passeggio in una via di Stoccolma accanto a Nilton Santos durante i Mondiali del 1958. Allora "camminavo per le strade pensando di voler mantenere la promessa fatta a mio padre. So che molti della Seleçao di oggi hanno fatto promesse del genere e andranno anche loro in cerca della loro prima Coppa del Mondo", ha aggiunto Pelé.