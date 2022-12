Il difensore dell'Uruguay rischia la maxi-squalifica per gli insulti rivolti all'arbitro al termine della partita contro il Ghana, che ha sancito l'eliminazione della Celeste dal Mondiale. "Inquadratemi pure", urla alla telecamera che lo inquadra mentre perde la testa

Rischia fino a 15 giornate di squalifica José Maria Gimenez per la sua reazione davanti alle telecamere dopo l’eliminazione dell’Uruguay dal Mondiale. Complice la vittoria all’ultimo respiro della Corea del Sud contro il Portogallo, il successo della Celeste sul Ghana non era bastato per accedere agli ottavi, con grandi recriminazioni da parte dei giocatori uruguaiani al fischio finale.