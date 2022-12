L'ex attaccante dell'Inter e attuale presidente della Federazione del Camerun si è reso protagonista di un brutto episodio dopo Brasile-Corea del Sud. Eto'o si è scagliato contro uno youtuber algerino per cause ancora poco chiare: dopo averlo rincorso per strappargli la videocamera, lo ha anche aggredito con un calcio

Un brutto episodio ha visto protagonista Samuel Eto'o ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo aver assistito alla partita tra Brasile e Corea del Sud valida per gli ottavi di finale, l'ex attaccante dell'Inter e attuale presidente della Federazione del Camerun ha aggredito uno youtuber algerino per motivazioni ancora non chiare.

Cosa è successo

Ma come sono andate le cose? Una volta uscito dallo stadio 974, dove si era svolta la partita, Eto'o è stato avvicinato da diversi tifosi ai quali si è concesso per scattare delle foto e firmare autografi. Poi è arrivato il videomaker, che ha iniziato a incalzare l'ex campione africano con delle domande, filmando il tutto. Evidentemente deve aver detto qualcosa che il presidente della Federazione del Camerun non ha gradito: Eto'o ha infatti letteralmente perso la testa. Come testimoniato da un video apparso su 'La Opinion', l'ex Barcellona - che è anche ambasciatore di Qatar 2022 - è scattato verso lo youtuber algerino e lo ha rincorso per provare strappargli la videocamera. Dopo essere stato fermato una prima volta, Eto'o è tornato all'attacco sferrando un calcio all'uomo, caduto a terra nella circostanza. A quel punto sono intervenuti altri presenti per placare la sua furia, prima che il videomaker potesse allontanarsi. Il video, nel frattempo, è diventato virale.