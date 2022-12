Adrien Rabiot strizza l'occhio alla Premier League. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con la Juventus, ha lanciato un messaggio dal Qatar sul suo futuro: "Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League - ammette Rabiot in conferenza stampa - Sarà il mio ultimo anno con la Juventus? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, non c'è una squadra dove vorrei necessariamente giocare. È il campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità". Rabiot, che in estate è stato vicino al Manchester United, ha ricordato il breve periodo trascorso nel 2008 al Manchester City, quando aveva ancora 13 anni: "È stata un'esperienza positiva - racconta - anche se non ho fatto nemmeno un anno. Mi sono sentito molto bene, mi è piaciuta molto l'atmosfera che circonda il calcio, diversa da Francia o Italia".