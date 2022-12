Infantino: "5 continenti avanti, è calcio globale"

Il numero 1 della Fifa ha commentato con soddisfazione il Mondiale in corso in Qatar: "Gare di qualità in stadi bellissimi. Non ci sono più piccole e grandi squadre: il livello è molto equilibrato. Ora tocca ai big fare la differenza in campo"

Nella prima fase di Mondiali in Qatar il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha trovato "un'atmosfera fantastica, con grandi gol, emozioni incredibili, sorprese con piccole squadre che hanno battuto le grandi. Non ci sono più piccole e non ci sono più grandi squadre: il livello è molto equilibrato".

Per la prima volta nella storia", ha ricordato, "nazionali di tutti i continenti hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta: questo dimostra che il calcio sta davvero diventando veramente globale". Per Infantino, che ha evidenziato di "aver visto tutte le partite", è stata la migliore fase a gironi di sempre di un Mondiale: le gare sono state di grandissima qualità, giocate in stadi bellissimi, ma questo lo sapevamo già. E adesso speriamo che la Coppa del Mondo - ha concluso il numero 1 della Fifa - vada avanti e e si concluda come è iniziata: con un successo".

"Ora - ha aggiunto il numero 1 della Federcalcio internazionale - entriamo nella fase più competiviva dove i grandi giocatori faranno sicuramente la differenza: sono certo che vedremo una conclusione di Mondiale fantastica".