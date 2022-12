Dopo 4 anni insieme, si dividono le strade di Luis Enrique e della nazionale spagnola. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Federazione: "La RFEF augura a lui e al suo team buona fortuna per i futuri progetti professionali". Annunciato ufficialmente il suo sostituto: è Luis De La Fuente, che ha già vinto l'Europeo Under 19 e Under 21 e ha conquistato l'argento olimpico a Tokyo LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE DOPO LA DELUSIONE MONDIALE Condividi

Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. Una notizia, annunciata ufficialmente dalla Federazione, che arriva dopo l'eliminazione della nazionale dal Mondiale in Qatar. "Sia il presidente, Luis Rubiales, sia il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno comunicato la decisione all'allenatore", si legge sul sito della Federazione. "Auguriamo a lui e al suo team buona fortuna per i futuri progetti professionali. Il tecnico si guadagna l'affetto e l'ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa". La delusione mondiale è un duro colpo da digrerire. Subito dopo la gara persa contro il Marocco, Luis Enrique aveva detto: "Devo assimilare questa delusione".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Luis Enrique-Spagna, 4 anni insieme Nel comunicato della Federazione, anche i meriti conquistati dall'allenatore negli anni alla guida della Spagna. "Il tecnico asturiano è riuscito a dare un nuovo slancio alla Nazionale sin dal suo arrivo, nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento che ha consolidato un cambio generazionale nella squadra e nel calcio spagnolo. Luis Enrique si è qualificato per due Final Four di UEFA Nations League, delle tre giocate da allenatore; e ha raggiunto le semifinali di Euro 2020 con il proprio timbro e attraverso uno stile definito. Ha optato per giovani talenti e ha seminato speranza per il futuro della squadra spagnola".

Il nuovo Ct è De La Fuente La Federazione spagnola ha dunque annunciato chi prenderà il posto di Luis Enrique sulla panchina della Nazionale. Il nuovo Ct è Luis De La Fuente, classe 1961 già nel giro delle selezioni spagnole. Da Ct della Spagna ha vinto un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21. Ho inoltre conquistato l'oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018 e un argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo. De La Fuente verrà presentato ufficialmente lunedì 12 dicembre e farà il suo debutto sulla panchina della Nazionale maggiore a marzo in occasione delle gare di qualificazione agli Europei 2024.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie