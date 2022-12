Un finale da batticuore tra Olanda e Argentina. Gli Oranje, sotto di due gol, hanno trovano il pari (inutile per la qualificazione) che ha proiettato la sfida ai supplementari e poi ai rigori con Weghorst, autore di una doppietta: la seconda rete all'11' di recupero, su uno splendido schema su punizione. La difesa argentina ha piazzato il 'coccodrillo', ma Koopmeiners ha battuto corto in verticale per Weghorst che ha controllato e fatto 2-2 col mancino. Ecco la foto-sequenza del gol

FESTA ARGENTINA, OLANDA KO