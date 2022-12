Dopo Grant Wahl un altro giornalista al seguito dei Mondiali di calcio in Qatar è morto improvvisamente. Si tratta di un fotoreporter della tv qatariota Al-Kass, Khalid al-Misslam , deceduto nelle scorse ore. Lo ha confermato la stessa emittente, pubblicando su Twitter un messaggio di cordoglio insieme con un'immagine del reporter. Secondo Gulf Times il giornalista qatariota "è morto improvvisamente mentre seguiva la Coppa del Mondo". Non sono state ancora rese note le cause della morte.

La morte di Grant Wahl durante Olanda-Argentina

leggi anche

Muore giornalista mentre seguiva Argentina-Olanda

La notizia del decesso del fotoreporter qatariota arriva due giorni dopo quella di un altro giornalista, Grant Wahl, inviato ai Mondiali per CBS Sports e morto a causa di un malore durante la sfida dei quarti di finale tra Argentina e Olanda. Al 48enne americano, che aveva denunciato nei giorni precedenti di non sentirsi bene, era stato prescritto uno sciroppo per curare la bronchite dopo una visita alla clinica medica del media center. Wahl era stato fermato a inizio torneo per aver indossato una maglietta arcobaleno a sostegno dei diritti LGBTQ (era stato poi "rilasciato dopo 25 minuti" grazie all'intervento di un rappresentante della FIFA). Per questo il fratello Eric ha accusato così dagli Stati Uniti: "Sono la ragione per cui mio fratello ha indossato la maglietta con la bandiera arcobaleno durante i Mondiali. Era sano e nei giorni scorsi aveva ricevuto minacce di morte. Non credo che sia semplicemente morto. Credo che sia stato ucciso e vi prego di aiutarmi", le sue parole in un video postato sui social. Dopo Grant Wahl un'altra morte improvvisa sconvolge il mondo dei media al seguito dei Mondiali 2022.