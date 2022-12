La favola del Marocco è corredata dalla splendida storia di Hakim Ziyech: l'esterno del Chelsea ha sempre devoluto in beneficienza i premi ricevuti in Nazionale. Grazie alla storica semifinale al Mondiale, il giocatore ha già elargito circa 300mila euro. E non è finita: mercoledì sfida la Francia per far sognare un intero Paese

Il Marocco è la sorpresa di questo Mondiale di calcio: in Qatar, la nazionale maghrebina è diventata la prima squadra africana a qualificarsi per la semifinale. In attesa del match contro la Francia, il più importante della sua storia, emerge tutta la generosità di Hakim Ziyech, esterno del Chelsea ed ex Ajax, fino qui uno dei trascinatori della sua squadra. Il giocatore, stabilmente nella Nazionale maggiore dal 2015, non ha mai ricevuto un solo euro, devolvendo tutti i premi in beneficienza alle famiglie più bisognose del suo Paese. Si tratta ovviamente di un gruzzolo cospicuo, rimpinguato ampiamente grazie alla cavalcata in Qatar, dove il premio al momento è di circa 300mila euro. Non solo, perchè Ziyech ha fatto da trascinatore per altri compagni, che hanno seguito il suo esempio. Il Marocco cercherà un posto in finale il prossimo mercoledì, quando sfiderà la Francia campione del mondo.