“Atmosfera, grazie” perché come diceva il poeta “il momento è QATARtico”. Scritto proprio così. E ogni mattina, fino al 18 dicembre, skysport.it promette di portarvi nel Paese che ospita i mondiali con questa video-rubrica quotidiana che dura massimo 90 secondi, come i minuti delle partite...

Per raccontarvi tutto quello che di curioso, inaspettato, incredibile e a volte assurdo accade a margine e dietro le quinte di un mondiale: magia, mistero, apparizioni, sparizioni… Stranezze, insomma. Personaggi con storie particolari. Uniche. Notizie così eccentriche da sembrare fake. Racconti che ogni volta, guardando il telefonino, vi faranno chiedere “dai non è possibile, ma davvero?”. Davvero. E allora atmosfera, grazie. Alla scoperta anche di questo lato del Qatar. Per non perdersi, di questo mondiale, nemmeno un solo momento… qatartico