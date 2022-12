Alla vigilia della semifinale contro la Francia , in programma mercoledì 13 dicembre alle 20:00, il CT del Marocco , Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa. In apertura, Regragui si è soffermato sullo stile di gioco della propria nazionale, spesso criticato nelle ultime gare: "Giocheremo come sappiamo. Siamo qui per vincere, non per avere più possesso palla . Domani, però, non credo che la Francia ce lo lascerà. So già che gli europei criticano il nostro gioco, ma noi dobbiamo vincere per l'Africa e per i paesi che si stanno evolvendo. Non c'è un unico stile di gioco : la Francia contro l'Inghilterra ha avuto meno possesso ma ha vinto. Sono i migliori".

Regragui: "La Francia non è solo Mbappè, i nostri tifosi sono fantastici"

"Ai miei ragazzi ho detto che siamo venuti per cambiare la mentalità del nostro continente" - prosegue Regragui - "Non siamo arrivati ​​qui per caso, ma non possiamo nemmeno accontentarci: siamo fiduciosi, anche perché abbiamo avuto il girone più difficile. Lotteremo per andare avanti, per i Paesi africani, per il mondo arabo. Il nostro Paese rispetta tutte le culture, siamo accoglienti”. In un altro passaggio, il CT del Marocco si è soffermato sul duello tra Hakimi e Mbappé: “Se qualcuno conosce Mbappé meglio di me, è Hakimi. Non faremo niente di speciale per fermarlo perché purtroppo la Francia non è solo Griezmann. Dembelé è il complemento perfetto per Kylian. I transalpini stanno andando forte, quello tra Achraf e Mbappé sarà un bel duello. Kylian dovrà essere limitato, ma non solo lui. Hakimi è super motivato, vuole limitare il suo amico”. In conclusione, Regragui ha elogiato i tifosi marocchini: “Abbiamo i tifosi migliori del mondo insieme agli argentini e ai brasiliani. Sono persone che possono venire da qualsiasi parte del mondo per sostenere il proprio paese. Giocheremo in casa ed è la cosa più importante nel mondo”.