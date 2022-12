Deschamps: "Bello essere in finale, ora il titolo"

Con la vittoria della Francia sul Marocco che vale la finale ai Mondiali in Qatar, Didier Deschamps diventa il quarto allenatore a guidare una nazionale in due finali consecutive in una rassegna iridata: "E' meraviglioso essere di nuovo in finale, cercheremo il titolo domenica, abbiamo anche avuto fortuna, ma i ragazzi sono stati ricompensati"

