Mondiali, data e orario della finale

Da una parte l'Argentina, dall'altra la Francia: sono queste le due Nazionali che si giocheranno il titolo al Mondiale nella finale di Qatar 2022. Una partita fantastica, probabilmente quella da molti più attesa perché vede protagonisti le due grandi stelle di questo torneo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, entrambi in testa alla classifica dei marcatori con 5 gol. Dopo il ko in finale contro la Germania nel 2014, l'Argentina ha raggiunto l'ultimo atto della competizione dopo aver eliminato in semifinale la Croazia grazie al 3-0 firmato da Messi, appunto, e dalla doppietta di Julian Alvarez. La Francia, campione del mondo in carica, ha conquistato la seconda finale di fila dopo aver superato in semifinale la sorpresa del torneo, il Marocco: 2-0 per i transalpini con le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani. Adesso si giocheranno tutto in un match imperdibile: appuntamento domenica 18 dicembre, alle ore 16 italiane, allo stadio Iconico di Lusail.