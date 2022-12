10 minuti al via, 10 come Messi, 10 come Mbappé

Compagni di squadra, i due fenomeni in campo. Leo per diventare come Maradona e vincere l'unica cosa che gli manca, il Mondiale con la sua nazionale. Mbappé per vincere il secondo Mondiale di fila, come pochissimi altri nella storia. Ancora da leader, a 23 anni (ne compirà 24 tra due giorni, il 20 dicembre)