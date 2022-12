Croazia-Marocco, tutto sulla finalina dei Mondiali

Penultima gara dei Mondiali in Qatar in programma oggi. Croazia e Marocco si affrontano per la finalina valevole per il terzo posto, un risultato già conquistato dai croati nel 1998. Per il Marocco, comunque vada, questo Mondiale rappresenta un risultato storico. Calcio d'inizio alle 16 allo stadio Khalifa

Finale di consolazione che di consolazione non è affatto. La Croazia affronta il Marocco nella 'finalina' per il terzo posto a chiusura di un Mondiale, per entrambe, ricco di soddisfazioni. La Croazia ha stupito ancora il mondo riuscendo a raggiungere, per la seconda volta consecutiva, le semifinali della rassegna iridata e lo stesso Marocco può fregiarsi del record di prima nazionale africana ad essere arrivata a questo punto della manifestazione. Si tratta di un 'revival' della sfida già vista nella prima giornata del gruppo F, terminata 0-0 e che ha dato il via al cammino così emozionante di entrambe le nazionali. La Croazia è arrivata fin qui battendo, nella fase a eliminazione diretta, nazionali del calibro di Giappone e Brasile, entrambe le gare vinte ai rigori e poi è stata eliminata dall'Argentina in semifinale con un netto 3-0. Il Marocco, dal canto suo, ha mostrato un bel calcio e tanti talenti. La squadra di Regragui ha eliminato in sequenza Spagna e Portogallo, entrambe accreditate anche per una eventuale vittoria finale. Si gioca allo stadio Khalifa alle 16.