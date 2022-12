La Top 11 dei Mondiali secondo Massimo Marianella

In attesa di conoscere quale sarà la squadra che trionferà in finale in Qatar, il nostro Massimo Marianella ha stilato la sua personale formazione ideale dei Mondiali. Una squadra stellare schierata con un 4-2-3-1: con tre giocatori la Francia è la Nazionale più rappresentata, seguita da Argentina e Marocco. E ci sono anche tre "italiani": ecco la Top 11 di Massimo Marianella

