Alle 14:30 la cerimonia di chiusura del Mondiale

Tutti gli 88mila tifosi dovranno prendere posto entro le 14:30 per non perdere la cerimonia di chiusura che durerà 15 minuti. Musica e poesia sul tema del calcio che unisce i paesi di tutto mondo. Il titolo della cerimonia è "A Night to Remember", che si concluderà con un mashup di canzoni della colonna sonora ufficiale. A esibirsi davanti alla folla dello stadio, e al pubblico di tutto il mondo collegato in tv, ci saranno: Davido e Aisha, che canteranno "(Hayya Hayya) Better Together", Ozuna e Gims, che eseguiranno "Arhbo" e l'intera formazione femminile di Light the Sky che sarà presente con Nora Fatehi , Balqees, Rahma Riad e Manal.