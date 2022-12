Gioia incontenibile per il capitano argentino, autore di una doppietta in finale: "Ho desiderato tanto questa coppa, è la cosa più bella che ci sia - dice a Tyc Sports -. Chiudere la mia carriera con questo trofeo è impressionante". E sul futuro con l'Argentina aggiunge: "Voglio giocare qualche partita da campione del mondo". Scaloni: "Dovrebbe giocare anche il prossimo Mondiale"

"Si è fatta desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia. È pazzesco". Lionel Messi non trattiene l'emozione ed esprime tutta la sua gioia dopo aver conquistato il suo primo Mondiale con l'Argentina, il terzo nella storia dell'Albiceleste. "Guarda cos'è, è bellissima - dice il n° 10, con la Coppa del Mondo in mano, ai microfoni di Tyc Sports -. La desideravo tanto. Dio me l'ha voluta regalare, avevo la sensazione che fosse questo il momento giusto, abbiamo sofferto molto ma ce l'abbiamo fatta. Ora non vedo l'ora di essere in Argentina per vedere quanto sarà folle (la festa)".

"Ho realizzato un sogno. Futuro? Voglio fare qualche partita da campione del mondo"

Autore di due gol nella finale contro la Francia e 7 complessivi in quest'edizione, la Pulga spiega, poi, l'importanza di questo trionfo: "Volevo chiudere la mia carriera con questo trofeo, non potevo chiedere di meglio. Grazie a Dio mi ha dato tutto. Chiudere quasi la mia carriera così, è impressionante...", e sul suo futuro con l'Argentina aggiunge: "Sono riuscito a vincere la Copa América, la Coppa del Mondo. Amo il calcio, quello che faccio. Mi piace stare in Nazionale, il gruppo, voglio continuare a vivere qualche altra partita da campione del mondo".



"Questo è il sogno di chiunque, sono stato fortunato ad averlo realizzato: tutto quello che mi mancava era qui", conclude Messi prima di dare un altro bacio alla Coppa. Un bacio alla storia e al popolo argentino.