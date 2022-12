Nella notte i giocatori dell'Argentina sono arrivati a Buenos Aires, con la coppa appena conquistata in Qatar. Oggi è stata proclamata festa nazionale per celebrare il successo di Messi e compagni. Segui in diretta tutta la giornata: dalle ore 16 italiane ci sarà la sfilata dei giocatori col bus scoperto

