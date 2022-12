Le tappe della vicenda

Benzema, che faceva parte inizialmente dei 26 convocati da Deschamps per Qatar 2022, si era fatto male durante un allenamento con i compagni il 19 novembre, pochi giorni prima dell'esordio ai Mondiale dei transalpini. Il dolore al quadricipite della coscia sinistra, la corsa in ospedale per gli accertamenti e infine il responso choc: "Benzema non potrà giocare i Mondiali". La sera stessa il centravanti del Real Madrid aveva scritto su Instagram di voler "lasciare il posto a chi può aiutare la squadra". Peccato che il ct francese non abbia mai sostituito "Karim The Dream" nella rosa, tanto che a un certo punto dalla Francia era rimbalzata la voce che l'attaccante potesse rientrare in tempo per la fase a eliminazione diretta. Benzema tornerà sì ad allenarsi ma a dicembre, al ritrovo del Real Madrid di Ancelotti. Nessuna ri-chiamata in Qatar, con la nazionale francese arrivata in fondo alla competizione e poi sconfitta dall'Argentina nella finalissima di Lusail. Un mistero che si infittito negli scorsi giorni, con il messaggio d'addio di Benzema alla nazionale. Fino ad oggi e alla denuncia social dell'agente del giocatore. Arriverà la risposta di Deschamps?