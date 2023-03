Il Marocco si aggiunge a Spagna e Portogallo per una candidatura congiunta in vista del Mondiale 2030. Dopo il ritiro dell'Ucraina, è la nazione nordafricana a supportare la penisola iberica rafforzando così la candidatura per la Coppa del Mondo che andrà in scena tra 7 anni. "E' un inedito nella storia del calcio, questa candidatura congiunta sarà quella dello snodo tra Africa ed Europa, tra Nord e Sud del Mediterraneo", ha annunciato Mohammed VI, il re del Marocco.

