Secondo le indiscrezioni dell'esperto giornalista del New York Times, Tariq Panja, nel prossimo consiglio direttivo della Fifa dovrebbe essere approvato un nuovo format per il Mondiale 2026 (che si svolgerà tra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada). Con le modifiche ipotizzate sarebbe la Coppa del Mondo più "grande" di sempre non solo in termini geografici e di partecipanti, ma anche a livello temporale. Ecco tutti i dettagli