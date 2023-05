A Los Angeles sono stati presentati logo e slogan dei prossimi Mondiali 2026. Infantino: "È un momento in cui tre Paesi e un intero continente dicono collettivamente: 'Siamo uniti come una cosa sola'" Condividi

C'è già stato un calcio di inizio dei Mondiali del 2026. A Los Angeles, infatti, sono stati presentati logo e slogan della manifestazione durante un evento che ha riunito la FIFA, i paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti), le leggende del calcio, come Ronaldo, e tanti ospiti speciali. Per la prima volta nella storia, viene raffigurata un'immagine del trofeo vero e proprio e dell'anno in cui si svolgerà il torneo, formando un linguaggio di design innovativo che rappresenta l'emblema della FIFA World Cup per il 2026 e oltre. L'immagine del trofeo e l'anno consentono una personalizzazione che riflette l'unicità di ciascun paese ospitante, creando al contempo una struttura di marchio identificabile per gli anni a venire. Il lancio ha anche introdotto lo slogan "WE ARE 26". La campagna ha catturato i ritratti di volti e luoghi che raccontano le loro storie uniche sulla Coppa del Mondo FIFA, presentando gli individui e le esperienze che attendono i fan nel 2026 e invitando tutti a farne parte.

Le parole del presidente FIFA Infantino "WE ARE 26 è un grido d'allarme", ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino. "È un momento in cui tre Paesi e un intero continente dicono collettivamente: 'Siamo uniti come una cosa sola per dare il benvenuto al mondo e offrire la Coppa del Mondo FIFA più grande, migliore e inclusiva di sempre'". Il torneo consentirà a ciascun Paese ospitante e a ciascuna squadra partecipante di scrivere la propria pagina nei libri di storia della Coppa del Mondo FIFA, e questo marchio unico è un passo importante sulla strada che porta al 2026". "Tra poche ore, le 16 straordinarie città ospitanti renderanno tutto questo ancora più colorato ed emozionante, lanciando i singoli marchi sviluppati dalla FIFA", ha aggiunto il Presidente della FIFA. "Queste identità cittadine uniche incarnano le persone e i luoghi divertenti e fantastici che offriranno ai tifosi un'esperienza senza precedenti nel 2026. Mentre stasera festeggiamo insieme qui a Los Angeles, un intero continente celebra il fatto che il mondo intero si unirà in Nord America per il più grande spettacolo sulla terra tra soli tre anni".

Le parole del vicepresidente FIFA Montagliani Il vicepresidente della FIFA e presidente della Concacaf, Victor Montagliani, ha dichiarato: "La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà un festival del calcio che porterà questo sport a nuovi livelli nella regione Concacaf e oltre. Con 104 partite che si disputeranno in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti, la Coppa del Mondo offre un'opportunità straordinaria per coinvolgere le persone e avvicinare nuovi fan al bel gioco. Questo marchio innovativo e la campagna inclusiva "WE ARE 26" sono importanti pietre miliari che avvicinano questa opportunità e inviano un chiaro segnale che questa incredibile competizione è ora davvero all'orizzonte". "Non vedo l'ora di continuare a lavorare con tutte le città ospitanti, con il team della FIFA e con i tanti importanti stakeholder coinvolti nella realizzazione di quella che sarà la Coppa del Mondo più grande, inclusiva e diversificata di sempre", ha aggiunto Montagliani.