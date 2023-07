Bertolini: "Svezia squadra completa, con fisicità"

La Ct dell'Italia femminile Milena Bartolini ha parlato alla vigilia della sfida contro la Svezia, secondo impegno al Mondiale femminile per le azzurre dopo il successo all'esordio contro l'Argentina: "La Svezia è una squadra completa, non ha una forza particolare, ha grande fisicità, a mio parere ha un'intensità fisica e anche intensità tecnica con dentro delle individualità importanti, è tutto l'insieme. Un aspetto su cui dobbiamo migliorare è la gestione della palla - dice ancora la ct - riuscire a gestire meglio il pallone anche contro una squadra molto intensa. Questo è l'aspetto in cui dovremo essere brave".

Bonansea: "Per me l'importante è vincere, non segnare"

Delle svedesi parla anche Barbara Bonansea, per dire che "loro non si fermano mai anche se stanno giocando male, anche se sbagliano continuano a fare sempre il loro gioco, e questa è una loro grande caratteristica". "Per me l'importante è vincere - aggiunge -, e chi segna non è importante, anche se per un attaccante fare gol è una sensazione bellissima".