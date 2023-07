L'Italia vede gli ottavi: domani l'ostacolo Svezia

Sabato alle 9.30 l'Italia scenderà in campo per la seconda partita del Mondiale femminile. Dopo il successo all'esordio le azzurre sfideranno la Svezia, terza nel ranking Fifa e favorita nel girone. Un match difficile, ma con la squadra della Ct Bertolini pronta a giocarsi le sue carte

"Vincere con un gol negli ultimi minuti ti lascia qualcosa nel cuore", queste le parole di Barbara Bonansea alla vigilia della seconda sfida del girone G dei Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Dopo il successo per uno a zero contro l’Argentina, grazie al gol di Cristiana Girelli all’87esimo, le azzurre affronteranno la temibile Svezia, terza nel ranking Fifa e sicuramente la favorita nel girone. Nel 2019 le svedesi si presero il terzo posto vincendo 2-1 la finalina contro l’Inghilterra. Alle Olimpiadi dell’anno successivo per le scandinave arrivò invece un secondo posto, perdendo in finale contro il Canada ai rigori.

Insomma la sfida è sicuramente complicata, la squadra di Gerhardsson è un avversario ostico ma l’Italia è pronta a giocarsi le sue carte. Milena Bertolini sa che durante il match potranno crearsi delle opportunità che bisognerà sfruttare, così come ha fatto Girelli sul cross di Boattin per il successo azzurro contro l’Argentina. Grazie a quella rete la numero 10 ha raggiunto Carolina Morace come miglior marcatrice azzurra con 4 gol ed è diventata l’unica ad aver segnato in più di un’edizione.

La partita è domani alle 9.30 al Regional Stadium di Wellington e, in virtù del 2-2 tra Argentina e Sudafrica, un successo contro la Svezia darebbe l’opportunità all’Italia di ufficializzare il passaggio agli ottavi con un match d’anticipo, ma anche un pareggio potrebbe andare bene alle azzurre che poi avrebbero due risultati su tre nell’ultima sfida contro il Sudafrica. Ma meglio evitare di fare troppi conti e attenersi ai 90 minuti che attendono le ragazze italiane che hanno fiducia, entusiasmo e grande senso della realtà. Poi in campo tutto può accadere…