Caso Rubiales-Hermoso, la federazione chiede scusa

“Chiediamo scusa alle istituzioni calcistiche internazionali, alle giocatrici in particolare di Spagna e Inghilterra, ai tifosi di ogni parte del mondo, per il comportamento del tutto inaccettabile tenuto dal nostro massimo rappresentante durante e dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio femminile 2023. La società spagnola è un esempio di tolleranza e civiltà , in tutti gli ambiti sociali e politici; quella nobiltà e quel prestigio internazionale sono stati funestati negli ultimi giorni dal comportamento di Luis M. Rubiales. I danni causati al calcio spagnolo , allo sport spagnolo, alla società spagnola e all’insieme dei valori del calcio e dello sport sono stati enormi. La RFEF vuole trasmettere a tutta la società e a tutto il mondo del calcio il suo più grande rammarico per quanto accaduto . Sia gli organi di governo del mondo del calcio - la FIFA -, sia gli organi preposti allo sport a livello statale - Consiglio Superiore dello Sport CSD e Tribunale Amministrativo dello Sport TAD - hanno adottato immediatamente le misure corrispondenti, con l'apertura immediata del procedimento disciplinare contro il signor Luis Rubiales , con la sua sospensione immediata dal ruolo di presidente della RFEF.

Esonerato il Ct Vilda

La Federcalcio Spagnola ha inoltre comunicato il licenziamento al ct della nazionale femminile Jorge Vilda nonostante il successo al Mondiale e un altro anno di contratto. Vilda, in carica dal 2015, aveva espresso sostegno all'ex presidente Rubiales ed era in rotta con la gran parte delle giocatrici della nazionale da oltre un anno, quando in 15 – componenti l’ossatura della squadra – avevano deciso di non rispondere alla convocazione inviando una mail di protesta alla Federazione, con il Ct messo in discussione non solo per questioni tattiche ma descritto anche come “psicologicamente abusivo” (ad esempio, aveva fatto discutere l’obbligo imposto alle giocatrici di tenere aperte le porte delle loro camere d’albergo durante i ritiri per poter essere sempre sotto controllo).



Una protesta in parte rientrata, finché l’ammutinamento non si è fatto ancora più consistente dopo il caso Rubiales, quando altre 58 calciatrici avevano annunciato di essere pronte a rifiutare la convocazione in vista della prossima Nations League. Secondo la stampa iberica, Sonia Bermudez, ex ct dell’Under 19 che si era dimessa proprio a causa del caso Rubiales, sarebbe la candidata numero uno alla successione.